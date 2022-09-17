Известный украинский педиатр дал дельные советы по укреплению иммунитета

В связи с приближающимся похолоданием сезонные простуды не заставят себя долго ждать, а потому к ним лучше подготовиться.

Заслуженный украинский педиатр Евгений Комаровский поделился действенными методами, которые помогут укрепить иммунитет и, как следствие, избежать инфекционных болезней. Он отметил, что в этом деле аптечные средства абсолютно бесполезны.

Об этом пишет «РБК-Украина».

Комаровский рассказал, что иммунная система человека не глупа и сама регулирует свои клетки. Но можно повысить иммунитет и самостоятельно, соблюдая простые правила. Важно увеличить физическую активность и времяпровождения на свежем воздухе всей семьей. Не забывать про обильное холодное питье.

Вместе с тем стоит установить адекватный тепловой режим в доме, одеваться по погоде, часто проветривать помещения и избавиться от «пылесборников» — ковров с густым ворсом и больших мягких игрушек. Ведь микроклимат в помещении играет очень важную роль, поскольку сухой теплый воздух только способствует размножению микробов.

Мыть руки лучше с мылом. Лечиться фармацевтическими препаратами доктор советует только препаратами с доказанной эффективностью и строго по рекомендации специалиста.

Ранее «Курсор» писал о том, что врачи рассказали, какие симптомы сигнализируют о снижении иммунитета. В целом специалисты выделяют шесть симптомов, которые могут свидетельствовать о плохом иммунитете.