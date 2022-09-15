Врачи рассказали, какие симптомы сигнализируют о снижении иммунитета

В целом специалисты выделяют шесть симптомов, которые могут свидетельствовать о плохом иммунитете.

Согласно наблюдениям специалистов, как раз осенью иммунитет, свойственный организму человека, может ослабевать. Помогут узнать об этом некоторые симптомы, на которые обязательно нужно обратить внимание.

Об этом пишет «Женский мир».

Дело в том, что в период осенней смены погоды, когда наблюдается уменьшения солнечного света, увеличения холода и активизации сезонных инфекций сила иммунитета может снижаться. Нагрузка на него в это время становится очень существенной. По словам польских экспертов, в связи с этим с наступлением холодов повышается риск получить бактериальную или вирусную инфекцию.

«На снижение иммунитета указывают изменения, внезапно возникающие вокруг и внутри рта», — поясняют специалисты.

Под этим подразумевается налет на языке, а также на задней стенке глотки и нёба. Также на фоне снижения иммунитета может появляться герпес на губах. Кроме того, могут участиться жалобы на чувство хронической усталости.

Кожа в целом становится подвержена многим раздражениям из-за повышенной чувствительности. Вместе с тем может возникать проблема выпадения волос и появления пятен на ногтях.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.