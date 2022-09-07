Известный врач рассказал, как быстро избавиться от изжоги

Изжога — это неприятное чувство жжения в груди и горле. Возникает оно когда желудочный сок поднимается вверх по пищеводу.

Если изжога возникает редко (раз в неделю и реже), то это явление не опасно и с ним можно бороться самостоятельно.

Об этом пишет unian.ua.

Известный украинский врач Евгений Комаровский при изжоге советует сразу избавляться от неприятного ощущения и не терпеть его. Терпеть изжогу очень вредно. Доктор Комаровский советует выпить антацидные препараты при изжоге. Но помогут они лишь в том случае, если симптом возникает редко, а не регулярно.

Если же жжение регулярное, то у человека воспален пищевод. В таком случае человеку нужно пройти длительный курс лечения для нормализации желудочной секреции. Лечение назначит гастроэнтеролог.

А вот сода при изжоге по словам Комаровского не поможет, хоть это и популярное средство. Раствор соды при жжении пить не стоит — он нарушает кислотность желудка.

Народные средства от изжоги

При изжоге полезно выпить травяной чай — он снимает раздражение пищевода. Рекомендуется приготовить чай из ромашки, корня имбиря, липы, солодки или тысячелистника. А вот мяту пить не стоит — она повышает кислотность желудка.

Обезжиренное молоко создает временный барьер между желудком и пищеводом. Такой напиток быстро снимет жжение в пищеводе.

Некоторые исследования показывают, что жвачка снимает изжогу в течение получаса. При активном жевании во рту выделяется много слюны, которая смывает желудочный сок.

Съешьте 2 чайные ложки льняных семян, тщательно разжевывая семечки. В этих семечках содержится большое количество полезного при изжоге вещества омега-3, а также при жевании выделяется больше слюны.

Снять изжогу поможет настой из свежих листьев подорожника. Порубите ножом несколько листьев и залейте стаканом кипятка. Выпейте настой, когда он остынет.

Некоторые врачи при изжоге рекомендуют выпить стакан щелочной минеральной воды. Купить такую минералку можно в обычном продуктовом магазине или в аптеке.

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