Известный врач рассказал о связи коронавируса и электронных сигарет

Известный врач Евгений Комаровский предупредил, что курение электронный сигарет повышает риски подхватить ковид. Доктор также сообщил, что уже есть множество исследований о том, что у тех, кто курит электронные сигареты, заболевание протекает сложнее.

Об этом он рассказал в одном из своих последних видеовыпусков.

По словам медика, сам пар этого парения — это идеальное условие для заражения. «Поэтому вейперы болеют чаще, вейперы болеют тяжелее. Делайте правильные выводы», — сказал Комаровский на видео.

Легкие курильщиков производят больше слизи, и она более густая, чем у некурящих людей. Эта слизь плохо выводится, и легкие становятся предрасположены к развитию инфекции, поясняют эксперты. Ранние исследования влияния курения электронных сигарет продемонстрировали их вредное воздействие на легкие, а также на иммунную и сердечно-сосудистую системы. Эти исследования, наряду с новыми данными о том, что пациенты с нарушенной функцией дыхательной, иммунной или сердечно-сосудистой системы в большей степени подвержены риску развития тяжелых форм COVID-19, привели к тому, что органы здравоохранения и прочие организации стали предостерегать людей от использования электронных сигарет, особенно в период пандемии коронавируса.

Ранее ученые начали исследовать вероятную связь между COVID-19 и самоубийствами.

Также «Курсор» сообщал, что в Евросоюзе одобрили еще одну вакцину против штамма «Омикрон».