К 2050 году Израиль станет самой густонаселенной страной в регионе — исследование

Еврейское государство находится на пути к тому, чтобы стать самой густонаселенной западной страной в мире менее чем за три десятилетия, заявил в понедельник в Кнессете действующий депутат Кнессета Алон Таль.

«Государство Израиль станет самой густонаселенной западной страной с населением более 800 человек на квадратный километр», — сказал Таль. «Мы знакомы с реальностью и знаем, что недостаточно защищать открытые пространства. Управление планирования и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства делают для того, чтобы претворить свои заявления в жизнь. Открытые пространства исчезают с головокружительной скоростью 24 квадратных километра в год, и темпы будут увеличиваться вместе с ростом населения».

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Одед Каспи из организации «Спасем Иерусалимские холмы» рассказал также о борьбе, которую он ведет по поводу политики строительства на Иерусалимских горах.

«Мы молодые люди, которых волнует, что будет здесь через 30 лет. Средства массовой информации не понимают серьезности ситуации. Вместо того, чтобы теснить города, люди захватывают сельскохозяйственные зеленые насаждения».

«Когда мы угрожаем нашим просторам и вытаптываем их из-за ошибочного планирования, мы напрямую вредим молодежи и следующим поколениям, которые просто не будут наслаждаться этим спокойствием на разумном расстоянии от своего дома», — сказал Каспи. «Я призываю Кнессет поддержать нашу битву до тех пор, пока Иерусалимские холмы не получат официальную защиту государства. Жителям Израиля природа нужна не меньше любого запланированного здания и дороги. Мы идем по очень плохому пути к экологической и психической катастрофе. Если мы не выиграем эту войну, мы потеряем все».

Курсор писал ранее, что в Австралии построят первое офисное здание с «солнечной кожей».