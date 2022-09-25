Ученые выяснили удивительный факт о китах

Люди придумали все виды оборудования, чтобы помочь нам преодолеть сильное давление воды в глубинах океана.

Тем не менее, наши собратья-млекопитающие, китообразные (дельфины, киты и морские свиньи), каким-то образом могут погружаться намного глубже и часами лежать без дыхания. И эти животные противодействуют не только внешнему давлению — трепетание, мощное движение хвоста кита вверх и вниз, может создать внутреннее давление, которое накапливается в их сердечно-сосудистой системе.

Это исследование было опубликовано в Science.

Когда китообразные ныряют, каждый удар хвостом посылает волны повышенного давления, проходящие через их живот и грудную клетку и попадающие в кровоток. Если бы эти импульсы давления достигли их мозга, они разорвали бы тончайшие капилляры, питающие его. Так куда же девается все это дополнительное давление?

Новое исследование, возможно, нашло ответ: таинственная массивная сеть кровеносных сосудов под общим названием retia mirabilia может действовать как буквальная страховочная сетка, чтобы смягчить это давление.

Зоолог из Университета Британской Колумбии Марго Лилли и ее коллеги выяснили это, изучив анатомию одного из видов усатых китов, финвалов (Balaenoptera physalus) и прошлую информацию об афалин (Tursiops truncatus). Распутав тонкости их анатомии, исследователи затем создали компьютерную модель динамики жидкости и давления у движущихся китообразных на основе морфологии 11 видов.

В то время как у большинства млекопитающих кровоток к мозгу довольно прямой, кровь китообразных проходит через retia mirabilia, что в переводе с латыни означает «чудесная сеть», сеть кровеносных сосудов (как вен, так и артерий). Хотя эта структура изучалась десятилетиями, ее функция оставалась в значительной степени загадкой.

С их моделированием команда обнаружила, что retia mirabilia может защитить мозг китообразных от колоссальных 97% импульсов давления. Это скопление сосудов находится между аортой, откачивающей кровь от сердца, и сетью сосудов, снабжающих кровью головной мозг.

Когда один из этих импульсов крови под давлением проходит через эти многослойные сети сосудов, они улавливают и распределяют давление по своей большой площади поверхности, рассеивая его с помощью спинномозговой жидкости. Таким образом, к тому времени, когда кровь достигает мозговой части сосудистой системы, она наносит гораздо меньший удар.

Ученые отметили, что киты могут быть не единственными млекопитающими, которые делают это.

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