К Земле приближается «потенциально опасный» астероид

Во вторник, 20 декабря, мимо Земли пролетит астероид, диаметр которого составляет около 207 метров.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Астероид 2014 HK129, который почти длиной стадиона, максимально приблизится к Земле 20 декабря на расстояние в 2 570 000 км.

Отмечается, что этот астероид считается «потенциально опасным», ведь его длина превышает 150 метров, а его максимальное расстояние от планеты Земля составит менее 7,5 млн километров.

Для определения как «потенциально опасный» астероид должен соответствовать обоим параметрам одновременно, что и есть в данном случае.

Как сообщал Курсор, в сентябре космический телескоп Уэбба впервые в истории снял планету за пределами Солнечной системы. Снимок был опубликован на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Кроме того, Курсор информировал о том, что при помощи марсианского летательного аппарата ученые из NASA смогли увидеть новые ракурсы поверхности Марса.