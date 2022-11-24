Как беспорядок в доме влияет на психику

Исследователи из Университета Нью-Мексико рассказали, что беспорядок в доме негативно отражается на психологическом состоянии человека. Более того, он может коснуться и финансовой стороны жизни.

Об этом сообщает Pubmed.

Ученые говорят, что из-за беспорядка люди иначе воспринимают свои дома. Когда вещи разбросаны, везде пыль и грязь, то это, естественно, не приносит удовольствия от пребывания в помещении. В конце концов это влияет в целом на удовлетворенность жизнью.

По словам специалистов, если человека постоянно окружает беспорядок, он начинает терять контроль над своим физическим окружением, а это провоцирует стресс, депрессию и тревогу.

В другом исследовании ученые пришли к выводу, что беспорядок в доме снижает продуктивность и повышает уровень прокрастинации. А еще может снизить способность человека сосредоточиться на задаче, поэтому люди чаще допускают ошибки в работе.

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