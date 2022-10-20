Как быстро снизить уровень сахара в крови без лекарств: способы, которые доступны всем

Уровень сахара в крови часто поднимается из-за неправильного образа жизни и питания. Такие действия могут в будущем существенно увеличить риск развития диабета.

Как можно быстро снизить уровень сахара в крови без лекарства? Медики назвали несколько очень простых, но действенных методов.

Об этом рассказала врач-терапевт Мария Вороненко в своем Telegram-канале.

Ешьте овощи без крахмала. Крахмал входит в состав многих продуктов и следует уменьшить их потребление или полностью исключить из рациона. Заменить их могут другие овощи, в которых крахмала нет или его содержится крайне мало – огурцы, брокколи, морковь, шпинат.

Гречневая крупа считается одной из лучших каш, поскольку содержит много полезных веществ, витаминов и минералов. Она практически в каждом доме и ее регулярно употребляют в украинских семьях.



И гречка – один из самых полезных способов снизить уровень сахара в крови в домашних условиях.

Прогулки, а точнее ходьба, позволяет клеткам стать более восприимчивыми к инсулину. А это приводит к управлению уровнем сахара в крови.

Ешьте орехи. Ежедневно употребляйте витаминную горсть орехов и сухофруктов. Для борьбы с повышенным сахаром в крови хорошо подходят грецкие орехи. В скорлупе этих орехов есть перегородки, являющиеся отличным средством для профилактики сахарного диабета.

Используйте корицу при приготовлении блюд. Корица – один из лучших ингредиентов, помогающий снизить уровень сахара в крови. Добавьте корицу в напитки и при приготовлении блюд. А употребление корицы натощак помогает добиться больших успехов. Еще эта специя стимулирует секрецию инсулина в поджелудочной железе.

Помните о полноценном сне. Каждый человек должен спать ночью, чтобы чувствовать себя хорошо, иметь запас сил и энергии на весь день. 8-часовой сон позволяет снизить уровень стресса, что снижает уровень сахара в крови и артериальное давление.

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