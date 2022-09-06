Как быстро уснуть: подсказка от американского доктора

Джесс Андраде, популярная американская врач, которая ведет свой блог в различных соцсетях, рассказала о простом и гениальном лайфхаке, который поможет эффективно бороться с бессонницей.

Эксперт уверена: обычные носки могут помочь быстрее уснуть. Несмотря на то, что многие в этом сомневаются, Джесс Андраде уверяет, что это абсолютная правда.

Об этом пишет sensationalnews.

Врач обратила внимание на то, что пользы от носков действительно очень много — к примеру, они помогут вам значительно быстрее заснуть. Это звучит как бред. Но женщина объяснила, в чем дело. По ее словам, магии здесь нет.

Носки просто нагревают наши ноги, после чего начинают работать сосуды, которые охлаждают тело. Когда температура нормализуется, мозг получает сигнал, который побуждает нас ко сну, пояснила Джесс Андраде.

Именно поэтому врач убеждает всех своих подписчиков: если вы одеваете носки в постели — то значительно быстрее заснете.

На этот простой и неожиданный лайфхак мгновенно отреагировали сотни пользователей сети. Люди признаются, что они раньше никогда не слышали об этом удивительном «секрете».

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