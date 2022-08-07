Как избавиться от мигрени: назван простой способ

Ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что нужно добавить в рацион, чтобы избавиться от постоянной мигрени.

Многие люди жалуются на частые приступы мигрени, которые мешают им нормально функционировать. Но как оказалось, снизить их интенсивность можно с помощью корректировки рациона питания.

Об этом сообщает The BMJ.

Специалисты пригласили для участия в исследовании людей, которые жалуются на мигрень и выяснили, что рацион, богатый омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, способен улучшить их состояние и интенсивность головной боли.

Для эксперимента ученые пригласили 2 тысяч человек, которых разделили на три группы. Все добровольцы испытывали интенсивные головные боли от 15 до 20 дней в месяц. Исследователи проконтролировали их уровень употребления омега-3 кислот.

Участникам из первой группы нужно было придерживаться рациона с привычным употреблением омега-3 и омега-6 кислот, участникам второй добавили продукты, богатые только омега-3, а участникам из третьей употребление омега-3 повысили, а омега-6 — снизили.

Результаты исследования показали, что спустя 16 недель в двух группах, кроме контрольной, у добровольцев наблюдалось повышение 17-HDHA, которое обеспечивает обезболивание и снижение частоты мигрени.

Показалось, что повышение употребления омега-3 в рационе сокращало головные боли на 1,3 часа в день и примерно на 2 суток в месяц. Повышенный омега-3 и пониженный омега-6 сокращали боль на 1,7 часа в сутки и примерно на 4 дня в месяц.

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