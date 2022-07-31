Медики назвали фрукты и ягоды, которые могут вызвать у человека мигрень

Головная боль может проявится в любой момент. Медики предупреждают, что провоцировать появление мигрени могут некоторые продукты, в частности, фрукты и ягоды.

Специалисты изучили информацию четырех тысяч пациентов, которые страдают от хронической мигрени. Также были изучены 1,1 тыс. людей, которые жалуются на головные боли. Исследователи заметили, что в течение 5-10 минут, после поедания определенных фруктов и ягод у них начинался приступ боли.

Об этом пишет planetanovosti.

В список запрещенных продуктов попали всеми любимые продукты. Их мы привыкли употреблять в пищу, даем детям, привозим с курортов, выращиваем в саду и на полях.

В списке оказались:

арбуз;

маракуйя;

апельсин;

банан;

папайя;

виноград.

Именно после поедания этих фруктов и ягод люди в скором времени начинали жаловаться на головную боль. Но склонны к таким проявлениям только те люди, которые страдают от хронической мигрени. Те, кто жалуются на простую головную боль чувствуют себя нормально.

Точную причинно-следственную связь пока установить не удалось, но данное наблюдение вызвало интерес у ученых и диетологов. Возможно, если скорректировать рацион пациентов, их самочувствие значительно улучшится.

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