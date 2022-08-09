Как не набрать вес, если сидишь дома: пять важных правил

Тренер Виктор Мандзяк рассказал, как не набрать лишний вес, если нет возможности пойти в тренажерный зал, и вы сидите дома.

Если хотите поддерживать свое тело в порядке, но постоянно заняты на работе и нет возможности пойти в тренажерный зал, тогда запомните несколько правил. С их помощью вы можете предотвратить набор лишнего веса при малоподвижном образе жизни.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook тренер Виктор Мандзяк.

В первую очередь, не забывайте про физическую активность. Истина скрывается в простых вещах. Заниматься и спортом можно дома, даже лежа в кровати. Найдите комплекс упражнений в интернете, который подойдет вам лучше всего.

Также следует отказаться от приема пищи перед телевизором, потому что таким образом нарушается процесс пищеварение. Не совмещайте прием пищи ни с каким из занятий, есть только вы, тарелка и вилка.

Не стоит лишний раз беспокоить холодильник. Организуйте правильно свой день и количество приемов пищи и не идите на кухню каждый раз, когда вам становится грустно и тревожно — это приведет к лишним килограммам.

Тренер еще советует дозировать «вкусную еду». Это касается пирожных, конфет, чипсов, колбасок и фастфуда. Такой едой он советует завершать трапезу, когда вы уже сыты, чтобы не съедать слишком много калорийных продуктов.

И последнее правило — не заедайте стресс. Тренируйте свою выдержку и между гречкой и шоколадом отдайте предпочтение первому продукту.

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