Медики назвали напиток, который поможет быстро убрать лишний вес

Метаболизм – это химическая реакция, участвующая в поддержании живого состояния клеток. Метаболизм можно разделить на две категории – катаболизм (расщепление молекул для получения энергии) и анаболизм (синтез всех соединений, необходимых клеткам).

Об этом пишет WomanEL .

Если у вас высокий метаболизм, вы будете сжигать больше калорий в покое и во время активности, что поможет вам сбросить больше веса. Высокий метаболизм означает, что вам нужно больше калорий, чтобы поддерживать свой вес.

Вам понадобится: 1 литр воды, 3 чайные ложки семян тмина, 5-сантиметровая корица, 1 чайная ложка меда и 1 чайная ложка лимона.

Для приготовления напитка возьмите кастрюлю и налейте в нее один литр воды. Добавьте тмин, черный перец, корицу и дайте закипеть пять-семь минут. Процедите напиток, добавьте мед и лимон и дайте ему немного настояться.

Корица богата антиоксидантами и помогает похудеть. Она обладает противовоспалительными свойствами и помогает бороться с диабетом. Кроме того, тмин полезен для пищеварения и повышает иммунитет. В сочетании с черным перцем он идеально подходит для похудения.

Ранее Курсор сообщал, что названо лакомство на ночь, помогающее похудеть. Овес сам по себе низкокалорийный, но очень сытный из-за высокого содержания клетчатки, особенно пребиотической клетчатки, называемой бета-глюканами. Бета-глюканы известны тем, что помогают похудеть и предотвращают переедание