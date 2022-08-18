Врачи рассказали, как организм сигнализирует о начале сахарного диабета

Если у вас проявляются эти симптомы — рекомендуется сдать кровь на определение уровня глюкозы. Кроме того, врачи советуют не игнорировать любые неприятных изменения в организме и самочувствии, чтобы не пропустить развитие опасных недугов.

Медики выделяют два типа болезни, которые имеют свои специфические признаки, но им присущи и общие симптомы. Эти симптомы могут проявляться задолго до того, как больному поставят диагноз.

Об этом пишет УНИАН.

Врачи назвали главные ранние признаки диабета на ранней стадии. Если вы обнаружили несколько признаков у себя — стоит немедленно обратиться к специалисту и пройти обследование.

Ранние симптомы диабета

Постоянная жажда. Человека с диабетом мучает постоянная сухость во рту, сколько бы воды он не пил. Нередко жажда обостряется ночью, и человек просыпается от сильного желания пить.

Потеря веса. Это частый симптом диабета, особенно 1 типа. Если вы быстро худеете, хотя питаетесь и двигаетесь как обычно — это тревожный звоночек.

Неутолимый голод. Больные диабетом люди почти никогда не чувствуют сытости. Даже после сытного обеда голод наступает уже через час. Происходит это из-за нарушения обменных процессов сахара в организме.

Необъяснимая усталость. Вы хорошо высыпаетесь, полноценно питаетесь и не перетруждаетесь, но по утрам вам тяжело встать с кровати. Потеря физических сил и истощение — частые спутники диабета.

Частое мочеиспускание. Эта проблема встречается при многих заболеваниях, но в совокупности с уже перечисленными симптомами должна насторожить. Постоянные позывы к мочеиспусканию связаны с тем, что организм таким образом пытается вывести излишек сахара.

Онемение и судороги в ногах — очень опасный симптом, присущий диабету 2 типа. Это серьезный повод для визита к врачу. Если медлить с лечением, то всё может закончиться ампутацией ноги.

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Еще напомним, что медики назвали признаки, указывающие на проблемы с почками.