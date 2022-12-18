Как перестать есть поздно вечером: пять советов от диетолога

Многие люди едят поздним вечером, даже когда они не голодны. Причин такого поведения может быть множество, а итог практически всегда один — лишние килограммы и испорченное здоровье.

Существует множество способов, которые помогут вам перестать есть поздним вечером или ночью. Рассказываем о пяти основных.

Об этом пишет healthline.

Определите проблему. Переедание, особенно в вечернее время, часто носит психологический характер. Чтобы изменить эту привычку, необходимо определить причину проблемы. Ночная еда может являться результатом чрезмерно ограниченного дневного потребления пищи. Также причиной может быть привычка или скука.

Однако прием пищи ночью также связан с некоторыми расстройствами пищевого поведения, в частности, расстройством переедания и синдромом ночного переедания.

Ешьте регулярно в течение дня. Переедание ночью связано с нестабильным режимом питания, часто можно классифицировать как неупорядоченное питание.

Исследования показывают, что люди, питающиеся регулярно (едят 3 или более раз в день), лучше контролируют аппетит и имеют меньший вес. В общем считается, что прием пищи менее 3 раз в день снижает вашу способность контролировать свой аппетит и выбор.

Выбирайте полезные закуски. Наполните свой холодильник богатой питательными веществами пищей, которая вам нравится. Тогда, когда будет желание поесть, вы будете употреблять в пищу только полезное. В идеале это фрукты, орехи, ягоды, натуральный йогурт и сыр.

Отвлекайтесь. Если вы озабочены мыслями о еде, потому что вам скучно, найдите себе хобби. Попытайтесь пойти на прогулку, позвонить другу, почитать. Это поможет вам быть занятыми. Поиск нового хобби или планирование вечерних мероприятий помогает избежать бессмысленных ночных перекусов.

Спите достаточно. Качественный сон имеет жизненно важное значение, когда дело касается контроля потребления пищи и веса. Согласно обзору исследований 2015 года, нехватка сна и его короткая продолжительность связаны с более высоким потреблением калорий и некачественным питанием. В течение длительного времени плохой сон может увеличить риск развития ожирения и хронических заболеваний, связанных с ним.

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