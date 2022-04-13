Как правильно выбирать продукты в магазинах, чтобы они были вкусными и безопасными

Выбирать самые вкусные и полезные продукты в магазине — это целое искусство. Нужно обращать внимание на цвет, твердость и другие вещи.

Бананы. В идеале цвет должен быть желтым с небольшим количеством зеленого на обоих концах. Это означает, что они находятся в середине своего спектра созревания. Однако, если вы хотите съесть их или использовать сразу, выберите те, которые желтые с коричневыми пятнами (уже созревшие).

Грибы. Лучшие всего покупать свежие грибы с гладкой поверхностью. Они также твердые, пухлые, и сухие (это не значит, что гриб нужно сушить). Примечание: вуаль под грибами также играет роль в их вкусе. Открытая вуаль с открытыми жабрами будет означать, что у него более насыщенный вкус. С другой стороны, закрытый предполагает более тонкий вкус.

Хлеб. Признаки отличного хлеба начинаются с хрустящей корочки. Затем обратите внимание на его аромат, поскольку часто говорят, что мы сначала едим носом, он должен быть ароматным.

Он также должен иметь не слишком коричневый цвет (это означает, что он был сделан из солода). Также не должно быть слишком много листьев отрубей (это признак того, что использовалась перекомпонованная техническая мука). Наконец, обратите внимание на его ингредиенты. Он должен быть сделан только из воды, муки, дрожжей и соли. Обратите внимание и на его внутренности. Хороший хлеб не только будет иметь глянцевую поверхность внутри, но и будет пружинить, когда вы слегка нажмете на него пальцем.

Сыр. Начните с чтения этикетки — выбирайте только продукт, приготовленный из молока или сливок, соли, культур и ферментов. После этого проверьте, чтобы на сыре не было видно плесени или обесцвечивания. Если вы это видите, то это может означать, что сыр не на самой свежей стадии.

Ветчина. Лучше выберать ветчину на кости. У нее будет больше вкуса, чем у бескостной, а также лучшая текстура. У их аналогов изменена форма мяса, чтобы они не разваливались, и это может придать им несколько губчатую текстуру.

Яблоки. Обратите внимание, насколько они твердые.Цвет яблок должен быть насыщенным, если говорить о красных фруктах, потому что это означает, что они поглотили много солнечного света, и это придает им приятный вкус. Кроме того, запах яблок должен быть приятным для носа.

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