Как преодолеть бессонницу: полезные советы медиков

Мириться с бессонницей не нужно — недостаток сна негативно отражается на метаболизме, артериальном давлении, способствует заболеваниям сердца, предупреждают врачи.

Медики поделились простым способом, помогающим победить бессонницу, улучшить процесс засыпания и качество сна.

Об этом передает newsyou.info.

Вот совет представителей фонда: перед сном нужно закапывать в нос две капли миндального масла.

Исследование подтвердило, что его применение интраназально в течение 30 дней подряд улучшает работу нервной системы, благоприятно сказывается на механизмах засыпания и сна.

Эксперты констатируют, что благодаря содержащимся в миндале веществам (в частности, магнию) активизируется выработка мелатонина, гормона сна.

Если способ с использованием масла не подходит, можно ежедневно съедать по 10 миндальных орехов, поделились медики.

Также тем, кто испытывает трудности с хорошим сном и страдает от бессонницы по ночам, они настоятельно рекомендуют проанализировать количество потребляемого кофеина из различных напитков и продуктов. Его врачи назвали «типичным убийцей хорошего сна».