Как преодолеть бессонницу: полезные советы медиков

Медики поделились простым способом, помогающим победить бессонницу, улучшить процесс засыпания и качество сна.
Об этом передает newsyou.info.
Вот совет представителей фонда: перед сном нужно закапывать в нос две капли миндального масла.
Исследование подтвердило, что его применение интраназально в течение 30 дней подряд улучшает работу нервной системы, благоприятно сказывается на механизмах засыпания и сна.
Эксперты констатируют, что благодаря содержащимся в миндале веществам (в частности, магнию) активизируется выработка мелатонина, гормона сна.
Если способ с использованием масла не подходит, можно ежедневно съедать по 10 миндальных орехов, поделились медики.
Также тем, кто испытывает трудности с хорошим сном и страдает от бессонницы по ночам, они настоятельно рекомендуют проанализировать количество потребляемого кофеина из различных напитков и продуктов. Его врачи назвали «типичным убийцей хорошего сна».
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