Как высушить обувь: назван простой способ

Высушить обувь– не проблема, главное – сделать это правильно, чтобы не испортить любимую пару.

Любимая обувь может стать мокрой по двум причинам – после стирки или прогулки под дождем.

Как пишет портал ITV, высушить обувь– не проблема, главное – сделать это правильно, чтобы не испортить любимую пару.

Как легко высушить обувь – подготовительный этап

Важно понимать, что сушить обувь нужно сразу после стирки или по приходу домой (если намочили ноги). Чем дольше вы тянете, тем выше вероятность, что в мокрой обуви начнут размножаться болезнетворные бактерии. Из-за влажности могут появиться плесневые грибы и остаться разводы. Некоторая обувь даже способна деформироваться – стать жестче или потерять привлекательный вид.

Перед сушкой обувь нужно правильно подготовить, следуя инструкции:

убрать остатки грязи, иначе она засохнет и станет причиной появления пятен, которые трудно вывести;

вытащить стельки и шнурки.

После этого нужно поставить обувь сушиться, поместив внутрь специальные пластиковые формодержатели. Если таковых у вас нет, то вставьте поролоновые формы, обычно идущие в комплекте с обувью или замените их смятыми газетами.

Как сушить обувь после стирки или дождя — лайфхаки

Для того чтобы ваша обувь высохла быстро, не деформировалась и не осталась в пятнах, учитывайте рекомендации:

избегайте прямого попадания солнечных лучей, иначе цвет обуви может стать тусклым;

не ставьте обувь на батарею – чрезмерное тепло повреждает материал и провоцирует рассыхание;

убедитесь, что в месте, где вы сушите обувь, хорошая циркуляция воздуха.

Также можно ускорить процесс сушки обуви, используя некоторые хитрости:

поместите внутрь пары бумажные салфетки, газеты или туалетную бумагу, меняя их каждые 2-4 часа;

засуньте край полотенца в обувь, а другой его частью обмотайте ботинок – ткань быстро впитает влагу;

используйте качественные сушилки для обуви.

«Если вам интересно, как высушить кроссовки после стирки за ночь, и у вас дома в избытке есть рис или кошачий наполнитель для туалета, то насыпьте что-нибудь одно в глубокую кастрюлю, поместите обувь внутрь, накройте крышкой и оставьте на ночь. До утра ваши ботинки будут совершенно сухими», — советует издание.

Как сообщал Курсор, есть некоторые категории вещей, которые категорически запрещено стирать в машине — ведь это может привести к тому, что они испортятся.

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