Как высушить обувь: назван простой способ

Любимая обувь может стать мокрой по двум причинам – после стирки или прогулки под дождем.
Как пишет портал ITV, высушить обувь– не проблема, главное – сделать это правильно, чтобы не испортить любимую пару.
Как легко высушить обувь – подготовительный этап
Важно понимать, что сушить обувь нужно сразу после стирки или по приходу домой (если намочили ноги). Чем дольше вы тянете, тем выше вероятность, что в мокрой обуви начнут размножаться болезнетворные бактерии. Из-за влажности могут появиться плесневые грибы и остаться разводы. Некоторая обувь даже способна деформироваться – стать жестче или потерять привлекательный вид.
Перед сушкой обувь нужно правильно подготовить, следуя инструкции:
- убрать остатки грязи, иначе она засохнет и станет причиной появления пятен, которые трудно вывести;
- вытащить стельки и шнурки.
После этого нужно поставить обувь сушиться, поместив внутрь специальные пластиковые формодержатели. Если таковых у вас нет, то вставьте поролоновые формы, обычно идущие в комплекте с обувью или замените их смятыми газетами.
Как сушить обувь после стирки или дождя — лайфхаки
Для того чтобы ваша обувь высохла быстро, не деформировалась и не осталась в пятнах, учитывайте рекомендации:
- избегайте прямого попадания солнечных лучей, иначе цвет обуви может стать тусклым;
- не ставьте обувь на батарею – чрезмерное тепло повреждает материал и провоцирует рассыхание;
- убедитесь, что в месте, где вы сушите обувь, хорошая циркуляция воздуха.
Также можно ускорить процесс сушки обуви, используя некоторые хитрости:
- поместите внутрь пары бумажные салфетки, газеты или туалетную бумагу, меняя их каждые 2-4 часа;
- засуньте край полотенца в обувь, а другой его частью обмотайте ботинок – ткань быстро впитает влагу;
- используйте качественные сушилки для обуви.
«Если вам интересно, как высушить кроссовки после стирки за ночь, и у вас дома в избытке есть рис или кошачий наполнитель для туалета, то насыпьте что-нибудь одно в глубокую кастрюлю, поместите обувь внутрь, накройте крышкой и оставьте на ночь. До утра ваши ботинки будут совершенно сухими», — советует издание.
Как сообщал Курсор, есть некоторые категории вещей, которые категорически запрещено стирать в машине — ведь это может привести к тому, что они испортятся.
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