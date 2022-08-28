Какая популярная еда на завтрак вызывает висцеральный жир

Начать утро со здоровой еды — один из самых важных ежедневных шагов, если ваша цель — похудеть.

SheFinds.com спросили экспертов в области здравоохранения, на какие продукты для завтрака следует обратить внимание, если вы пытаетесь похудеть, и как найти более здоровые варианты.

Зерновые хлопья — одно из самых удобных блюд. В то время как хлопья сами по себе неплохая идея, если вы пытаетесь похудеть, эксперты говорят, что нужно правильно их подбирать.

«Если целью является похудение, употребление сладких хлопьев на завтрак — плохая идея, — сказала доктор Робин Бейнс. — Сахарные хлопья, как правило, содержат мало клетчатки». Бейнс объяснила, что клетчатка очень насыщает и помогает нам чувствовать себя сытыми, что дольше способствует снижению веса. «Сладкие хлопья могут вызвать скачок уровня инсулина, — отметила Бейнс, — что может привести к ощущению усталости».

Зарегистрированный диетолог Линдси ДеСото сказала, что большие размеры порций — еще одна причина, по которой употребление хлопьев может ввести в заблуждение тех, кто пытается похудеть. «Многие люди выбирают хлопья, потому что они довольно низкокалорийны, но если вы не измеряете размер порций, одна порция может легко превратиться в две», — сказала ДеСото.

Она добавила, что хотя «не все хлопья вредны», многие популярные виды содержат «рафинированные углеводы» и сделаны из них, что может привести к накоплению висцерального жира. «В них также не хватает клетчатки и белка — двух основных питательных веществ, которые, как доказано, помогают избавиться от жира на животе», — говорит ДеСото.

В конечном счете, если вы пытаетесь похудеть, полезно избегать сладких хлопьев. Однако, если вы любите хлопья в целом и хотите определить, какие из них полезны, а какие нет, эксперты собрали полезные советы для вашего следующего визита в продуктовый магазин.

По словам эксперта по здоровью доктора Рэнда Макклейна, многие злаки имеют ложную маркировку. «Даже «питательные» хлопья часто содержат много сахара», — сказал Макклейн, поэтому важно покупать проверенные продукты.

«Если вы любите хлопья, обязательно выберите марку с цельным зерном и клетчаткой», — сказала ДеСото, которая также рекомендует сочетать хлопья с источником белка.

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