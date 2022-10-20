Какие картофельные блюда считаются самыми вредными для организма

Картофель богат витаминами и микроэлементами, но неправильное приготовление этого продукта может свести на нет всю его пользу и нанести урон здоровью.

Диетологи советуют употреблять картофель в запеченном либо отварном виде, а вот жареные блюда лучше свести к минимуму.

Об этом пишет rsute.

Сам по себе картофель не несет вред организму, так как содержит в себе полезные микроэлементы. Но, если его неправильно приготовить, то количество крахмала в блюде повышается, а также это блюдо будет иметь высокую калорийность, что тоже вредно, говорят врачи.

Одним из самых вредных блюд из этого продукта является жареная картошка. Вред организму наносит даже не сам картофель, а масло, на котором был обжарен продукт, так как во время термической обработки оно становится опасным для организма. Приготовленный таким образом картофель часто становится причиной изжоги, гастрита, а также заболеваний поджелудочной железы.

Еще одно блюдо, которое не стоит часто употреблять – картофельное пюре. Его готовят с добавлением масла и молока, поэтому высокая калорийность продукта становится причиной лишнего веса, а также повышения сахара в крови. Если же в пюре добавить еще обжаренный лук и морковь, то запаса калорий и жирности хватит еще на несколько приемов пищи.

Самым безвредным способом приготовления картофеля является запекание в духовке, особенно, если при этом не используется масло, а добавляются только специи из трав. Также рекомендуется запекать картофель вместе с кожурой, предварительно тщательно ее обмыв, так как под ней находится множество полезных веществ, которых не хватает организму.

Приготовленный на пару или отварной картофель также не представляет вреда, так как данное блюдо часто используют во время похудения, а также при заболеваниях желудка.

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