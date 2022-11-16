Какие орехи могут снизить риск рака молочной железы

Арахис — это орехи с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка, они также содержат полезные жиры и другие питательные вещества, что делает их идеальными для перекуса!

И что удивительно, в арахисе больше белка, чем в других дорогих орехах! Медпортал HealthShots рассказал больше о их преимуществах.

1. Может защитить вас от рака груди

Рак молочной железы в последние годы превратился в эпидемию, так как он диагностируется у все большего числа женщин. В таком сценарии забота о своем здоровье и диете становится решающей. Исследование, опубликованное в журнале Gynecologic and Obstetric Investigation, показало, что высокое потребление арахиса вместе с другими орехами снижает риск рака молочной железы в 2-3 раза. Поэтому при регулярном употреблении арахиса вы можете оставаться в безопасности и быть здоровыми!

2. Он поддерживает здоровье вашего сердца

То, что вы едите сегодня, будет определять здоровье вашего сердца через несколько лет. И считается, что употребление горсти арахиса может повысить уровень хорошего холестерина в организме, что помогает снизить риск сердечных заболеваний. Исследование, опубликованное в Журнале Американского колледжа питания, показало, что потребление арахиса действительно может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Может контролировать уровень сахара в крови

Если вы диабетик, вы знаете, что найти что-нибудь перекусить может быть настоящей проблемой. Арахис может стать вашим спасением, так как он не повышает уровень сахара в крови. Кроме того, содержание магния в арахисе улучшает реакцию организма на инсулин, что дополнительно помогает контролировать уровень сахара в крови.

4. Улучшает ваше зрение

Поддержание хорошего зрения — это не высшая математика, вам просто нужно включить в свой рацион правильные продукты. Не только морковь, но и арахис могут улучшить зрение. Цинк, присутствующий в арахисе, помогает вашему организму вырабатывать витамин А, а теперь вы уже знаете, что витамин А имеет решающее значение, когда речь идет о поддержании хорошего здоровья глаз.

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