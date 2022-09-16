Какие ошибки в питании лишают возможности сбросить лишний вес

Существует мнение о том, что быстро похудеть можно в том случае, если питаться одними лиственными или овощными салатами.

Многие люди в борьбе за красивую фигуру подвергают свой организм серьезному стрессу, потому что начинают голодать. Но так делать ни в коем случае нельзя. Специалисты рассказали, какие ошибки в питании лишают возможности сбросить лишний вес.

Об этом сообщает издание Actualnews.

Есть мнение, что быстро похудеть возможно, если изменить рацион, точнее, питаться одними лиственными или овощными салатами. Однако, это большая ошибка, которая может привести к дефициту полезных веществ в организме. В ежедневном рационе человека, как говорят эксперты, должны обязательно присутствовать белки, жиры и углеводы.

Также ради красивой фигуры не стоит пропускать приемы пищи, ведь многие думают, что это поможет им быстрее избавиться от лишних килограмм. Это неверное утверждение. Испытывать чувство голода долгое время весьма рискованно, потому что во время следующего приема есть риск переесть и набрать много калорий.

Еще одна ошибка — прием пищи во время просмотра телевизора, ноутбука или компьютера. Отвлекаясь на экран, можно съесть намного больше положенного, так как будет отсутствовать чувство насыщения.

«Курсор» писал ранее, какие утренние приемы пищи могут привести к набору лишних килограммов.