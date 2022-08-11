Основные ошибки во время завтрака, из-за которых появляются лишние килограммы

Здоровое и сбалансированное питание утром активизирует процесс пищеварения и даст организму энергию на весь день.

Врачи уверяют: чтобы получить максимум пользы от завтрака, важно выбирать только натуральные, полезные и питательные продукты. В ином случае утренние приемы пищи могут привести к набору лишних килограммов.

Об этом говорится в статье «Женского мира».

Врачи уверены, что похудеть мешают несколько распространенных ошибок, которые девушки делают за завтраком. Речь идет прежде всего об отсутствии утреннего приема пищи. А это, как следствие, приводит к перееданию в обед и за ужином, и увеличению веса. Поэтому, при отсутствии времени утром, специалисты советуют готовить завтрак заранее. А, если это разовая ситуация, то следует съесть какую-нибудь закуску, к примеру, фрукт или вареные яйца.

Также крайне вредно добавлять в утренний рацион много углеводов. Во-первых, они не насытят организм на длительный промежуток времени, а во-вторых, приведут к резкому поднятию уровня сахара в крови.

Аналогичная ситуация со сладостями. Если после пробуждения, употребляя продукты с высоким содержанием сахара или насыщенных жиров, получим лишнюю нагрузку на печень.

Следует заметить, что употребление каш быстрого приготовления может также привести к увеличению веса, потому что содержат рафинированные зерна и сахар. К слову, рафинированные углеводы быстро поднимают уровень сахара в крови, но с такой же скоростью ситуация меняется на противоположную, что заставляет чувствовать усталость и переедать.

Важно помнить, что в рационе обязательно должен быть белок, особенно он нужен для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Этот элемент дает длительное ощущение сытости и препятствует перееданию.

Выбирать утром надо продукты, которые, наоборот, активизируют метаболизм и поддерживают стабильный уровень энергии. И здоровый завтрак должен содержать все питательные вещества: углеводы, белки, клетчатку и жиры.

Также поправиться можно, если завтракать одной и той же пищей каждый день. Поэтому для рациона надо выбирать разнообразные продукты и блюда, которые обеспечат организм всеми необходимыми питательными веществами.

Еще одним фактором, который способствует лишним килограммам, является слишком быстрое потребление пищи. Если вы едите очень быстро, с легкостью можно не почувствовать сытости и переесть.

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