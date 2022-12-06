Какие пищевые привычки вызывают ожирение печени

Так как печень помогает улучшить пищеварение, употребление неправильных продуктов может повлиять на вашу печень, и не в лучшую сторону! Наиболее распространенным заболеванием, которое поражает людей, является жировая болезнь печени.
Чтобы понять связь между ожирением печени и вашими привычками в еде, Health Shots связалась с доктором Мрунмайя Панда, гастроэнтерологом Мемориальной больницы Адитьи Бирла, Пуна.
Избегайте вредных жиров и углеводов
Доктор Панда объясняет, что большинство продуктов, которые люди сегодня предпочитают есть, содержат много насыщенных жиров и углеводов, что вредно для здоровья. Он называет это одной из основных причин, почему молодые люди в возрасте от 12 до 18 лет страдают ожирением печени больше, чем пожилые люди. «Холодный кофе в наши дни имеет высокую концентрацию сахара, что приводит к быстрому отложению жира», — отмечает он.
Употребление жареной и упакованной пищи
Эти продукты не самые лучшие для вашей печени. Доктор Панда говорит: «Наш малоподвижный образ жизни также приводит к тому, что мы едим готовую к употреблению, расфасованную, жареную пищу, но все это приводит к ожирению печени». На самом деле, вам следует избегать жирной пищи, так как она богата жирами, солью и калориями, которые вредны для здоровья вашей печени.
Употребление алкоголя каждый день
Само собой разумеется, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к ряду проблем, включая жировую болезнь печени. Доктор Панда советует людям ограничить потребление алкоголя, чтобы избежать ожирения печени. Исследования показали, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к накоплению жира в печени, что называется алкогольной жировой болезнью печени.
Помимо этого, злоупотребление алкоголем, быстрая потеря веса и недоедание также приводят к ожирению печени, добавляет доктор Панда.
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