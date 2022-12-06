Какие пищевые привычки вызывают ожирение печени

Некоторые привычки в еде могут оказать вредное воздействие на вашу печень. Вот что вам нужно сделать, чтобы снизить риск развития жировой болезни печени.

Так как печень помогает улучшить пищеварение, употребление неправильных продуктов может повлиять на вашу печень, и не в лучшую сторону! Наиболее распространенным заболеванием, которое поражает людей, является жировая болезнь печени.

Чтобы понять связь между ожирением печени и вашими привычками в еде, Health Shots связалась с доктором Мрунмайя Панда, гастроэнтерологом Мемориальной больницы Адитьи Бирла, Пуна.

Избегайте вредных жиров и углеводов

Доктор Панда объясняет, что большинство продуктов, которые люди сегодня предпочитают есть, содержат много насыщенных жиров и углеводов, что вредно для здоровья. Он называет это одной из основных причин, почему молодые люди в возрасте от 12 до 18 лет страдают ожирением печени больше, чем пожилые люди. «Холодный кофе в наши дни имеет высокую концентрацию сахара, что приводит к быстрому отложению жира», — отмечает он.

Употребление жареной и упакованной пищи

Эти продукты не самые лучшие для вашей печени. Доктор Панда говорит: «Наш малоподвижный образ жизни также приводит к тому, что мы едим готовую к употреблению, расфасованную, жареную пищу, но все это приводит к ожирению печени». На самом деле, вам следует избегать жирной пищи, так как она богата жирами, солью и калориями, которые вредны для здоровья вашей печени.

Употребление алкоголя каждый день

Само собой разумеется, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к ряду проблем, включая жировую болезнь печени. Доктор Панда советует людям ограничить потребление алкоголя, чтобы избежать ожирения печени. Исследования показали, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к накоплению жира в печени, что называется алкогольной жировой болезнью печени.

Помимо этого, злоупотребление алкоголем, быстрая потеря веса и недоедание также приводят к ожирению печени, добавляет доктор Панда.

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