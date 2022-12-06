Какой чай может вызвать повреждение печени

Мы часто употребляем зеленый чай для похудения, но исследование показало, что длительное употребление экстракта зеленого чая может привести к повреждению печени.

Новое исследование показало, что одним из побочных эффектов зеленого чая является повреждение печени.

Если человек употребляет экстракт зеленого чая, он может обеспечить некоторую защиту от ожирения, рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Однако, согласно исследованию Школы общественного здравоохранения Ратгерса, опубликованному в The Journal of Dietary Supplements, слишком много этого напитка вредно для печени.

В первую очередь это может быть опасно для людей с определенными вариациями генов.

Дело в том, что в зеленом чае содержится эпигаллокатехин-3-галлат, что негативно может отразиться на печени.

Всему нужна мера и касается это также полезных продуктов, которые нельзя употреблять в огромном количестве.

Самават сказал, что команда еще далека от того, чтобы «предсказать, кто может безопасно принимать высокие дозы экстракта зеленого чая». Он отметил, что риск связан исключительно с высоким уровнем добавок зеленого чая.

Исследовательская группа считает, что они сделали шаг к тому, чтобы предсказать, кто может безопасно пользоваться преимуществами для здоровья, которые дает высокая доза экстракта зеленого чая, а кто — нет.

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