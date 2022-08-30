Какие подукты помогают «восстановить» печень после алкоголя

Регулярное употребление спиртных напитков негативно сказывается на всех органах, особенно на печени, ведь ее клетки погибают при каждой «фильтрации» алкоголя. Но есть ряд продуктов, которые помогают восстановить работу этого органа.

Об этом сообщает издание Storinka.

Эксперты выяснили, что в этом деле хорошо помогают лактобактерии, которые содержатся в кисломолочных продуктах: кефире, йогуртах, сметане, сырах и простокваше.

Исследователи Цзилинского сельскохозяйственного университета провели эксперименты на лабораторных грызунах и выяснили, что животные, получающие пищу с лактобактериями, накапливали в печени меньше жира, чем та группа, которая не получала таких добавок.

Ученые выяснили, что кисломолочные продукты способны уменьшать воспалительные процессы в печени и усиливать барьерную функцию кишечника, улучшая слизистую желудка.

«Курсор» писал ранее, что компания LyGenesis проводила эксперименты на грызунах, в ходе которых научилась выращивать в их организме новую печень, компенсирующую поврежденный орган.

Еще мы писали, что печень хоть и маленький, но жизненно-важный орган, выполняющий множество функций, поэтому его нужно беречь. Однако, есть привычки, которые могут нарушить его работу и привести к серьезным проблемам.