Какие признаки указывают на проблемы с щитовидной железой

Медики перечислили признаки, которые свидетельствуют о том, что работа щитовидной железы нарушена и нужно сходить на обследование.

Несмотря на то, что щитовидная железа является маленьким органом, она выполняет ряд жизненно необходимых функций, а значит сбой в ее работе может спровоцировать проблемы со здоровьем. Медики назвали признаки, которые должны вызвать беспокойство.

Об этом сообщает издание Storinka.

Специалисты отметили, что на нарушение в работе щитовидной железы указывает зоб (опухолевидное увеличение органа). Это легко почувствовать при глотании, потому что человек начинает испытывать дискомфорт. Но этот признак появляется на поздних этапах развития заболевания.

Также «тревожным» звоночком является постоянная раздражительность. Она может возникнуть из-за нарушения сна, нервозности, которые вызваны избыточностью в работе органа. Еще симптомом служат резкие перепады настроения.

Недостаточность функций щитовидной железы, как говорят медики, приводит к хронической усталости и подавленности. Сердечный ритм может замедлиться, а работоспособность снизиться.

Еще на проблемы с органом указывает плохая терморегуляция тела. Гиперфункция приводит к тому, что человек хуже переносит жару и отличается повышенной потливость.

Выпадение волос и проблемы с кожей также могут говорить о сбое в работе щитовидной железы. Она может усилено вырабатывать гормоны роста, поэтому ее заболевания часто провоцируют выпадение волос, а еще сухость кожи.

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