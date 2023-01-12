Какие продукты астронавтам категорически нельзя есть в космосе

Астронавты перед тем, как отправиться в космос, проходят серьезную подготовку. У них психическое и физическое здоровье должно быть на высшем уровне. Особое внимание уделяется и питанию.
Об этом пишет GQ.
Согласно информации NASA, еда для каждой миссии планируется заранее. Чтобы организм астронавтов смог нормально функционировать в космосе, эксперты рассчитывают необходимое количество витаминов и питательных веществ. Но есть продукты, которые категорически нельзя употреблять на борту.
К этой категории относятся газированные напитки, пицца, мороженое, потому что их частицы или крошки могут попасть в вентиляционные отверстия или электронику в корабле.
На борту у астронавтов есть печь, где они могут разогреть еду, но не приготовить. А вот холодильников там нет, так что вся еда приготовлена из обработанных и обезвоженных ингредиентов. Каждая еда упакована в очень крепкий пластик, и перед употреблением ее нужно увлажнить небольшим количеством воды.
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