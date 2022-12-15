Какие продукты и образ жизни помогут быстрее побороть пневмонию

Доктор рассказала, какие продукты нужно употреблять, если у вас пневмония.

Пневмония — это инфекция легких, которая затрудняет дыхание, поскольку воздушные мешочки в одном или обоих легких воспалены и могут наполняться гноем и жидкостью. Кроме того, это одно из самых распространенных и серьезных последствий Covid-19.

Медпортал Health Shots поговорил с доктором Притхой Найяр, консультантом по респираторной медицине и медицине сна в Азиатской больнице в Фаридабаде, чтобы узнать об этом заболевании.

Симптомы пневмонии могут варьироваться от легких до тяжелых, в зависимости от того, что вызывает заболевание и насколько вы здоровы в целом. Они могут включать высокую температуру до 105 F с ознобом, зеленоватую, желтую или кровянистую слизь при кашле, потерю аппетита, утомляемость, обильное потоотделение, учащенное дыхание, синеватые губы и ногти, острую боль в груди, особенно при кашле и спутанность сознания (у пожилых людей).

Большинство людей, пострадавших от Covid-19, имеют симптомы от легкой до умеренной степени, такие как лихорадка, кашель и одышка. Но у некоторых из тех, кто пострадал от Covid-19, может развиться тяжелая пневмония в обоих легких, которая может быть опасной для жизни, поскольку вызывает воспаление в крошечных воздушных мешочках, находящихся внутри легких. Так что да, пневмония, вызванная Covid-19, является серьезным заболеванием и может привести к летальному исходу.

Если у вас пневмония, употребляйте следующие продукты:

Соблюдайте диету, богатую нежирным белком, цельными зернами, нежирными молочными продуктами и разнообразными фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами.

Общие рекомендации по лечению пневмонии:

Больше отдыхайте и спите не менее восьми часов в сутки.

Ночью ложитесь частично вертикально. Спите в кресле или подложите под голову несколько подушек.

По указанию вашего лечащего врача возобновите свою обычную деятельность. Узнайте, какие действия безопасны для вас, спросив у своего лечащего врача.

Пейте достаточно жидкости, чтобы моча оставалась бледно-желтой. В результате слизь в легких разжижается.

Полощите горло солевым раствором три-четыре раза в день или по мере необходимости, если у вас болит горло. Полностью растворите 1–2 чайные ложки соли в 1 стакане теплой воды, чтобы получилась смесь с морской водой.

Если у вас пневмония, избегайте следующих действий:

Спиртные напитки

Избегайте употребления табака или никотинсодержащих продуктов, включая сигареты, электронные сигареты и жевательный табак.

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