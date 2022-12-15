Онемение рук: чем опасна неправильная поза во время работы

Если человек за компьютером использует неудобную мышку или высота стола не соответствует его росту, то это приводит к «туннельному синдрому» в кисти.

Неудобное положение при работе за компьютером из-за неудобного стола или неправильно расположенной клавиатуры часто проявляется в болях или частичной потере чувствительности в конечностях.

Об этом пишет Newsyou.

Врач-невролог Сергей Семенов пояснил, что боли и онемение начинаются из-за сдавленных нервов запястья и дальше могут привести к хроническому «туннельному синдрому».

В организме человека мышцы и связки формируют естественные туннели, в которых проходят нервные сплетения из сосудов. Такие туннели иногда зажимаются или сдавливаются, что нарушает кровообращение в конечностях.

При этом, если физическое давление имеет постоянную основу, то в туннеле начинаются изменения в нервах или сосудах, которые проявляются потерей чувствительности.

Доктор Семенов также рассказал о хронической фазе, например, если человек неудобно сидит и кладет руки на угол стола, то некоторые каналы будут всегда оказываться защемленными. Избавиться от хронического «туннельного синдрома» будет уже сложно.

Если работающий за компьютером человек использует неудобную мышку или высота стола не соответствует его росту, то карпальный (запястный) канал в кисти испытывает повышенную нагрузку. Такой же эффект получается, если локоть не опирается полностью на поверхность стола, а свисает.

Как следствие постоянной нагрузки возникает туннельный синдром. Невролог отметил: «Фактически, это либо затрудненное прохождение крови по сосудам, либо механическое сдавливание сосудисто-нервного пучка с периодическим усилением болевых симптомов» .

Доктор посоветовал следить за своими ощущениями, поскольку не заметить «туннельный синдром» сложно. Вначале чувствительность конечностей уменьшается, а затем переходит в затяжную хроническую фазу.

Неврологи пояснили, что люди, проводящие много времени в неудобной позе за компьютером, страдают головными болями, изменениями в позвоночнике. Спинные и поясничные боли являются симптомами сколиоза. Неврологи обращают особое внимание, что игнорирование нарушений опорно-двигательного аппарата вызывает не просто усиление болевых ощущений, но и заболевания внутренних органов: гастрит, простатит, мочекаменную болезнь и холецистит.

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