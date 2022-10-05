Какие продукты нужно есть каждый день, если вам исполнилось 50 лет

50 лет – своего рода рубеж для нашего здоровья. Мы все еще большую часть времени чувствуем себя хорошо, у нас много энергии и сил, но метаболизм уже работает по‑другому, да и многие системы организма переходят на «зимнее время».

Медики предупреждают: если не перестроить свой образ жизни и особенно рацион питания в это время, можно через 10-15 лет столкнуться с серьезными заболеваниями, в том числе и влияющими на продолжительность жизни.

Об этом пишет goodhouse.

Рассказываем, какие продукты становятся особенно важны для нашего здоровья, и почему их стоит есть как можно чаще.

Фасоль

Диабет второго типа, высокий уровень холестерина, болезни желудка – все эти недуги могут «стартовать» после 50 лет. Чтобы снизить риск всех этих заболеваний, стоит как можно чаще есть фасоль. В ней много растительной клетчатки, дефицит которой мы ощущаем в любом возрасте, но после 50 лет – особенно. Так что ешьте фасоль и другие бобовые – это вкусно, сытно и очень полезно.

Помидоры

Яркие и вкусные, томаты помогают нам предотвратить появление морщин. В помидорах много ликопина – природного антиоксиданта, который защищает кожу от повреждений и преждевременных морщин. А еще помидоры благоприятно влияют на функцию легких и даже облегчают симптомы болезней органов дыхания. Учитывая, что с возрастом риск пневмонии часто повышается, стоит есть помидоры чаще.

Свекла

Энергия, работа мозга, здоровье сердца – все это может усилить свекла. Более того, особенные вещества, содержащиеся в этом корнеплоде, могут понизить артериальное давление и расширить сосуды — это особенно важно, ведь после 50 лет у женщин и мужчин резко повышается риск болезней сердца и инсульта.

Семечки подсолнечника

Если хотите сохранить молодость и красоту кожи, ешьте семечки. Нет, это не шутка: в семенах подсолнечника много витамина Е и С, а именно они помогают бороться со свободными радикалами, главной причиной старения. Добавляйте семечки в салат или грызите так – только помните о защите зубов и десен!

Орехи пекан

В этих орехах много ненасыщенных жиров, растительных стеролов, а также особых антиоксидантов флавонидов – и все это делает их просто незаменимыми для сердца. Съедайте ежедневно несколько орехов – и вы существенно снизите риск развития болезней сердца.

Сыворотка

Одна из проблем, с которой сталкиваются все люди старше 50 лет – быстрая потеря мышечной массы. Чтобы с ней справиться, нужно есть больше продуктов, содержащих белок – и в первую очередь это молочные продукты. Йогурты, кефир, сыворотка – все это должно быть на вашем столе каждый день. И, конечно, не забывайте о спорте!

Грибы

51-53 года – средний возраст наступления менопаузы у женщин. В это время многие женщины сталкиваются с повышенной ломкостью и хрупкостью костей. Чтобы справиться с этим недугом, надо есть много кальция и витамина D, которого по‑настоящему много в грибах. Так что ешьте грибы не только летом, но и зимой, когда мы особенно чувствуем дефицит этого «солнечного» витамина.

Чернослив

Еще один продукт, очень полезный для здоровья и крепости костей. Пять-шесть этих фруктов в день позволяют успешно предотвратить потерю костной массы – причем сушеный чернослив так же полезен, как свежий. Так что не пренебрегайте!

Яйца

Они полезны в любом возрасте, но после 50 лет их стоит есть в обязательном порядке: регулярное употребление яиц помогает защитить здоровье мозга и сохранить когнитивные функции в пожилом возрасте. Кроме того, яйца – источник белка, который нужен для поддержки мышечной массы. Так что стоит начинать свой день с яичницы или омлета!

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.