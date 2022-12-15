Какие продукты помогут справиться со стрессом, беспокойством и депрессией

Здоровье кишечника имеет значение не только для пищеварения, поскольку 90 процентов гормона серотонина, гормона счастья, вырабатывается в кишечнике.

Вы действительно то, что вы едите. Другими словами, если вы едите здоровую пищу, вы останетесь здоровым; иначе будут проблемы со здоровьем. И когда дело доходит до психического здоровья, ваше питание играет решающую роль.

Health Shots связалась с диетологом и консультантом по образу жизни Каришмой Чавла, чтобы понять, какие продукты могут помочь справиться с депрессией, улучшая настроение.

Чавла говорит: «Здоровье кишечника имеет значение не только для пищеварения, поскольку 90 процентов гормона серотонина, гормона счастья, вырабатывается в кишечнике. Этот гормон определяет настроение и поведение. Следовательно, правильное питание поможет в адекватной выработке этого гормона, который поддерживает психическое здоровье».

5 продуктов для борьбы с депрессией:

1. Грецкие орехи. Грецкие орехи являются лучшими орехами для здоровья мозга, поскольку они помогают улучшить когнитивное здоровье. Высокий уровень антиоксидантов и витаминов улучшает умственную активность и борется с депрессией.

2. Авокадо. Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые помогают улучшить когнитивные функции, память и концентрацию. Помимо этого, авокадо также содержит триптофан, который помогает повысить уровень серотонина.

3. Черника. Высокий уровень антиоксидантов черники помогает защитить мозг от стресса, беспокойства и депрессии.

4. Брокколи. Благодаря высокому содержанию холина брокколи помогает сохранять память острой. Овощ также может замедлить умственный спад и поддержать хорошее настроение.

5. Яйца. Яйца богаты холином, одним из основных нейротрансмиттеров, который отвечает за управление стрессом и депрессией.

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