Какие упражнения значительно снижают риск онкологии: ученые дали ответ

Важно помнить, что любая физическая нагрузка пойдет организму на пользу и может, в конечном счете, укрепить ваше здоровье.

Команда ученых Федерального университета Сан-Паулу выяснила, какой тип и интенсивность физических нагрузок снижают риск рака на треть.

Об этом пишет EurekAlert.

В своей работе ученые изучили 12 исследований с участием почти 1,3 млн человек продолжительностью наблюдений от 6 до 25 лет.

Выяснилось, что сочетание силовых и аэробных упражнений дает наилучший результат и снижает общие риски и смертность от рака на 28%, отметили ученые.

Если же заниматься лишь силовыми видами спорта, то можно снизить риск заболеть онкологией приблизительно на 14%.

Медики предупреждают, что для эффективности следует заниматься минимум два раза в неделю. При этом многие эксперты настаивают на том, что для поддержания формы лучшая периодичность физнагрузок — черз день. Впрочем, этот показатель является индивидуальным и может варьироваться в зависимости от возраста, веса человека и цели, с которой он прибегает к тренировкам и физкультуре.

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