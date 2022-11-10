Какие упражнения значительно снижают риск онкологии: ученые дали ответ

Команда ученых Федерального университета Сан-Паулу выяснила, какой тип и интенсивность физических нагрузок снижают риск рака на треть.
Об этом пишет EurekAlert.
Выяснилось, что сочетание силовых и аэробных упражнений дает наилучший результат и снижает общие риски и смертность от рака на 28%, отметили ученые.
Если же заниматься лишь силовыми видами спорта, то можно снизить риск заболеть онкологией приблизительно на 14%.
Медики предупреждают, что для эффективности следует заниматься минимум два раза в неделю. При этом многие эксперты настаивают на том, что для поддержания формы лучшая периодичность физнагрузок — черз день. Впрочем, этот показатель является индивидуальным и может варьироваться в зависимости от возраста, веса человека и цели, с которой он прибегает к тренировкам и физкультуре.
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