Избыток витамина D может быть опасным для здоровья

Избыток витамина D может приводить к серьезным нарушениям в организме. Избыток этого витамина может вызвать гиперкальциемию, при которой количество кальция в крови увеличивается.
При чрезмерном накоплении кальция в крови он откладывается в мягких тканях, почках и стенках кровеносных сосудов.
Последствиями гиперкальциемии могут быть опасные проблемы со здоровьем:
1. Мышечная боль.
2. Мышечная слабость.
3. Расстройства нервной системы.
4. Проблемы с пищеварением.
5. Патологии сердца и кровеносных сосудов.
6. Камни в почках.
7. Почечная недостаточность.
8. Патология плода у беременных женщин.
Каковы симптомы избытка витамина D?
Основные симптомы — боли в мышцах, повышенная раздражительность, необъяснимая тошнота, жажда, нарушения сна и пищеварения. У детей — заторможенность, плохой аппетит, потеря веса, вялость, слабость, обезвоживание.
Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.
Также сообщалось, что врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды. Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.