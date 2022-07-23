Избыток витамина D может быть опасным для здоровья

Если вы будете употреблять слишком много продуктов, богатых витамином D, или непосредственно витамины, у вас могут появиться камни в почках или проблемы с пищеварением.

Избыток витамина D может приводить к серьезным нарушениям в организме. Избыток этого витамина может вызвать гиперкальциемию, при которой количество кальция в крови увеличивается.

При чрезмерном накоплении кальция в крови он откладывается в мягких тканях, почках и стенках кровеносных сосудов.

Последствиями гиперкальциемии могут быть опасные проблемы со здоровьем:

1. Мышечная боль.

2. Мышечная слабость.

3. Расстройства нервной системы.

4. Проблемы с пищеварением.

5. Патологии сердца и кровеносных сосудов.

6. Камни в почках.

7. Почечная недостаточность.

8. Патология плода у беременных женщин.

Каковы симптомы избытка витамина D?

Основные симптомы — боли в мышцах, повышенная раздражительность, необъяснимая тошнота, жажда, нарушения сна и пищеварения. У детей — заторможенность, плохой аппетит, потеря веса, вялость, слабость, обезвоживание.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.

Также сообщалось, что врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды. Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.