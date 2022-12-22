Какие знаки Зодиака окажутся под ударом в новолуние 22 декабря

Астролог Анна Ефремова составила прогноз для всех знаков Зодиака на 22 декабря, когда Луна будет находиться в знаке Скорпиона и Стрельца. По словам эксперта, в период с 22 по 23 декабря у всех знаков Зодиака может наблюдаться упадок сил и апатия.
Об этом пишет УНИАН.
Овен
Вас накроет волной депрессии по факту общения с родителем, либо того, что вы находитесь далеко от дома или вынуждены покинуть дом.
Телец
Отсутствие понимания с окружением или просто переживания о возможностях взаимодействия с партнёром и другими людьми. Вас будут преследовать страхи.
Близнецы
Претензии и недовольство другими людьми, усталость от общения, внутренний диалог, борьба с внешними обстоятельствами.
Рак
Самобичевание, поиск решения вариантов вопросов, а сил нет. Вопросы, связанные с детьми и переживания за них. Обучение как ваше, так и детей, и силы ваши будут направлены именно туда.
Лев
Решение вопросов по недвижимости и имуществу. Могут быть переживания на этот счёт, также вопросы детей. Может наблюдаться состояние истощения.
Дева
Фокус внимании и основные траты морального ресурса — это вопросы связанные с домом, офисом, вопросами временной и постоянной дислокации. Реализация идей может быть «на стопе».
Весы
Возможно вы ждёте предложения по работе или вам уже нужно идти на собеседование. Подумайте о будущем.
Скорпион
У вас может быть упадок сил. День склоняет к рассуждениям кто вы, что вы и зачем пришли в этот мир. Переживания по поводу заработков и реорганизации рабочих процессов.
Стрелец
Трансформационный процесс и мысли, связанные с ним. Может возникнуть желание духовно расти или учиться чему-то новому, познавая процессы мироздания. Может быть просто анализ внутри себя. Также вопросы связанные с заграницей.
Козерог
Возможно вы столкнулись с ситуацией когда-то, что заработали или получили, а сейчас это придётся отдать. Вы не сможете повлиять на ситуацию.
Водолей
Вопросы связанные с работой. Для вас важно все успеть, поэтому могут быть нервные срывы. Однако в итоге вы получите желаемый результат и премию.
Рыбы
Родительские обязательства, либо отношения с родителями, учителями, наставниками. Организация этих процессов и всего, что с ними связано. Также работа — поиск новой, выбор профессии, решение накопившегося!