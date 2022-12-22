Какие знаки Зодиака окажутся под ударом в новолуние 22 декабря

В период с 22 по 23 декабря придется туго почти всем.

Астролог Анна Ефремова составила прогноз для всех знаков Зодиака на 22 декабря, когда Луна будет находиться в знаке Скорпиона и Стрельца. По словам эксперта, в период с 22 по 23 декабря у всех знаков Зодиака может наблюдаться упадок сил и апатия.

Об этом пишет УНИАН.

Овен

Вас накроет волной депрессии по факту общения с родителем, либо того, что вы находитесь далеко от дома или вынуждены покинуть дом.

Телец

Отсутствие понимания с окружением или просто переживания о возможностях взаимодействия с партнёром и другими людьми. Вас будут преследовать страхи.

Близнецы

Претензии и недовольство другими людьми, усталость от общения, внутренний диалог, борьба с внешними обстоятельствами.

Рак

Самобичевание, поиск решения вариантов вопросов, а сил нет. Вопросы, связанные с детьми и переживания за них. Обучение как ваше, так и детей, и силы ваши будут направлены именно туда.

Лев

Решение вопросов по недвижимости и имуществу. Могут быть переживания на этот счёт, также вопросы детей. Может наблюдаться состояние истощения.

Дева

Фокус внимании и основные траты морального ресурса — это вопросы связанные с домом, офисом, вопросами временной и постоянной дислокации. Реализация идей может быть «на стопе».

Весы

Возможно вы ждёте предложения по работе или вам уже нужно идти на собеседование. Подумайте о будущем.

Скорпион

У вас может быть упадок сил. День склоняет к рассуждениям кто вы, что вы и зачем пришли в этот мир. Переживания по поводу заработков и реорганизации рабочих процессов.

Стрелец

Трансформационный процесс и мысли, связанные с ним. Может возникнуть желание духовно расти или учиться чему-то новому, познавая процессы мироздания. Может быть просто анализ внутри себя. Также вопросы связанные с заграницей.

Козерог

Возможно вы столкнулись с ситуацией когда-то, что заработали или получили, а сейчас это придётся отдать. Вы не сможете повлиять на ситуацию.

Водолей

Вопросы связанные с работой. Для вас важно все успеть, поэтому могут быть нервные срывы. Однако в итоге вы получите желаемый результат и премию.

Рыбы

Родительские обязательства, либо отношения с родителями, учителями, наставниками. Организация этих процессов и всего, что с ними связано. Также работа — поиск новой, выбор профессии, решение накопившегося!