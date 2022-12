Каких продуктов следует избегать, когда болит горло

Некоторые продукты и напитки действительно способны усугублять раздражение и без того больного горла. Чего следует избегать и почему, рассказали специалисты.

Об этом пишет Eat This, Not That.

Хрустящие закуски в виде чипсов, крекеров или сухариков будут слишком острыми и травмирующими для вашего горла, так что могут вызвать сильную боль при глотании. Во время болезни и постельного режима лучше порадовать себя теплым чаем, в котором можно растопить любимое печенье или крекер, что смягчит проглатывание.

Цитрусовые во время болезни можно принимать очень дозировано, избегая высокой кислотности свежих апельсинов, лимонов или лайма. Ваше горло после приема полезной дозы кисленьких витаминов начнет першить еще больше. Увеличить болевые ощущения могут также соки, мороженое и смузи, приготовленные с цитрусовыми составляющими.

Кислые продукты. Здесь все работает по принципу, как и с цитрусовыми, так что томатный сок и другие кисленькие альтернативы лучше отложить на время после выздоровления.

Острая пища на время болезни должна быть исключена из рациона. Она будет раздражать воспаленный участок горла, что только усугубит ваше положение.

Твердые сырые овощи. На время болезни отдавать предпочтение более мягким блюдам: крем-супы, пюре, отварные овощи и прочее. Сырая альтернатива моркови или сельдерея, безусловно, полезна, но их жесткая структура будет создавать дополнительную нагрузку для больного горла.

