Каких витаминов не хватает организму, когда слоятся ногти

Эксперты отметили, что самая главная медицинская причина, почему ваши ногти склонны ломаться, это железодефицитная анемия.

Ногти могут стать тонкими и ломкими по разным причинам — из-за гормональных сбоев, даже из-за неправильного ухода и злоупотребления гель-лаком. Но чаще всего такой симптом указывает на то, что организму не хватает питательных веществ и витаминов.

Об этом сообщает Pixelinform.

В первую очередь, как говорят специалисты, это может указывать на железодефицитную анемию. Бывает она при недостатке этого минерала в рационе или неспособности организма усваивать железо, а также кровопотери или беременности.

Железо необходимо для того, чтобы регулировать желудочно-кишечные и обменные процессы, иммунную систему. Получаем мы его из еды, сам вырабатываться в организме этот минерал не может.

Если железа не хватает, в первую очередь страдают все ткани и мышцы, которые не получают достаточно кислорода, поскольку железо является важным компонентом гемоглобина, развивается анемия.

Ее симптомы у всех проявляются по-разному: кто-то может долго не жаловаться на здоровье, пока организм пытается компенсировать дефицит железа. Но косвенные признаки анемии все равно заметить можно – в том числе усталость, ломкость ногтей, выпадение волос.

Есть несколько симптомов, связанных с ногтями, которые следует обратить внимание, если вы думаете, что у вас железодефицитная анемия.

Во-первых, это сухие, ломкие ногти, которые выглядят потрескавшимися или имеют вертикальные бороздки. Другое состояние называется койлонихией, когда ноготь становится плоским или блюдцеобразным – на поверхности может даже удержаться капля воды.

Если вы заметили на своих ногтях такие особенности, оцените состояние здоровья у врача и обязательно сдайте анализ крови.

Другими проявлениями железодефицитной анемии могут быть одышка (когда дыхания не хватает, если ходить и подниматься по лестнице), бледность кожи, мышечная слабость, сердечная аритмия, головокружение и холодные руки и ноги.

Ломкими ногти могут стать и в том случае, если в организме не хватает еще одного полезного вещества – витамина B12. Его дефицит также приводит к понижению уровня кислорода в организме. Первыми на это реагируют волосы и ногти.

К счастью, недостаток железа и витамина B12 может корректироваться с помощью диеты – в том случае, если он не вызван серьезными сбоями в организме, когда помогут только таблетки и уколы, назначенные врачом.

В любом случае включите в рацион продукты, богатые железом и витамином В12 – это говядина, печень трески, рыба, яйца, бобы, чечевица.

Важно также обратить внимание и на продукты, богатые витамином С, такие как цитрусовые и овощи семейства крестоцветных, а также орехи. Они помогут вашему организму лучше усвоить железо.

«Курсор» писал ранее, что избыток витамина D может приводить к серьезным нарушениям в организме. Избыток этого витамина может вызвать гиперкальциемию, при которой количество кальция в крови увеличивается.