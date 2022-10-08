Какими продуктами можно укрепить сердце и сосуды: ответ медиков

Главный совет от врачей – употреблять как можно больше фруктов и овощей, а также пить обычную чистую воду.

Последнее исследование специалистов позволило установить, что те продукты, которые употребляются людьми,сильно влияют на показатель смертности из-за сердечно-сосудистых патологий. Это касается людей, которые входят в возрастную группу от 20 и до 64 лет.

Об этом пишет planetanovosti.

Исследование проводили специалисты из Медицинской школы Пенсильванского университета. Изначально они занялись изучением данных, которые были предоставлены Национальным центром статистики здравоохранения. Им удалось установить, что в тех странах, где есть заметный риск снижения уровня продовольственной безопасности, в результате проблем из сердцем и сосудами начало умирать намного больше людей, чем раньше. Медики после проведения исследования дали несколько простых рекомендаций относительно того, каким должно быть питание.

Основной совет от врачей – это употреблять как можно больше фруктов и овощей, которые содержат максимальное количество витаминов, антиоксидантов, минералов и клетчатки. Кроме воды нужно пить еще и некоторые другие полезные для организма и здоровья в целом напитки. К примеру, очень хорошо влияют на работу организма кокосовая или лимонная вода. К числу полезных напитков отнесли специальные коктейли, которые практически не содержат сахара.

В рационе обязательно должны быть семена и орехи, в которых содержится огромное количество полезных для организма белков и жиров. Они будут положительно влиять на работу сердечно-сосудистой системы. Также медики советуют включить в рацион злаки. Наиболее полезными считаются ячмень и цельная пшеница.

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