Какой доступный всем овощ может предотвратить рак и гипертонию

Ученые уверены, что употребление в пищу свеклы снижает риск появления воспалений, предотвращает гипертонию и накопление вредного холестерина в крови.
Кроме того, свекла может предотвращать возникновение и рост раковых клеток в организме человека.
Медики говорят, что свекла богата необходимыми питательными веществами и органическими растительными соединениями, способными поддерживать оптимальное здоровье и защищать от различных болезней.
Регулировать уровень кровяного давления помогает свекольный сок, который содержит много органических нитратов. При попадании в кишечник они трансформируются в оксид азота. Благодаря ему кровеносные сосуды расширяются и давление нормализуется.
Бороться с воспалением помогают беталаины. Это растительные химические вещества, которые являются сильнейшими антиоксидантами. Они эффективно борются со свободными радикалами, которые могут вызвать воспаление и повреждение клеток. Примечательно. что оксид азота также помогает контролировать воспаление. Беталаины также помогают снижать активность раковых клеток.
Ранее эксперты рассказали о напитках, провоцирующих образование тромбов.
«Курсор» сообщал, что песок может помочь в борьбе с ожирением.