Медики назвали напитки, которые могут спровоцировать образование тромбов

Тромбы забивают сосуды, в результате чего может произойти инсульт, инфаркт и даже смерть.

Вызвать тромбоз могут ежедневные привычки, которые вы даже можете не замечать. К примеру, ваше питание.

Об этом пишет издание Express.

Диета играет огромную роль в нашем здоровье. К примеру, некоторые продукты могут увеличить вероятность набора веса или повышение уровня холестерина. Однако то, что мы пьем, может оказать не меньшее влияние.

По словам диетолога Рори Батта из компании, занимающейся приготовлением пищи, сладкие напитки могут быть одними из виновников образования тромбов из-за их влияния на уровень холестерина.

Сахар приносит с собой много стресса и воспаления, что вынуждает липопротеины низкой плотности образовывать окисленные липопротеины низкой плотности, объясняет эксперт. Воспаление способствует таким процессам, как агрегация тромбоцитов, из-за чего образуются тромбы.

Чтобы снизить вероятность образования тромбов, врачи советуют не употреблять слишком много:

газированных напитков

некачественных фруктовых соков с добавлением сахара и без мякоти

энергетических напитков

стимулирующих лечебных препаратов

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