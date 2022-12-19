Песок может помочь в борьбе с ожирением

Ученые из Австралии в рамках эксперимента сымитировали среду желудочно-кишечного тракта и добавили туда частицы очищенного песка, вследствие чего замедлилось пищеварение.

Об этом сообщает MDPI.

Известно, что ожирение является глобальной проблемой, поражающей более 1,9 млрд человек по всей планете. Сейчас нет эффективных методов лечения, связанных с побочными эффектами (например, диарея, вздутие живота и боль в животе). Эти факторы часто отталкивают людей от лечения.

Однако, при чем здесь песок? Дело в том, что недавно ученые воспользовались искусственным кремнеземом – оксидом кремния, применяемым в производстве стекла и керамики. Его попадающие в ЖКТ частицы мешают жирам и углеводам адсорбироваться в организме.

«Пористый кремнезем привлекает все больше внимания из-за его потенциала борьбы с ожирением, а испытания на людях показали, что это безопасная терапия. Однако до сих пор исследователи не знали, как именно он работает», ‒ рассказали исследователи.

Наибольшую эффективность показали пористые частицы с шириной пор 6–10 нанометров. Побочные эффекты появлялись меньше, если сравнивать с популярным средством лечения ожирения. Теперь ученые планируют проверки своего метода на животных.

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