Какой популярный продукт поможет избавиться от темных кругов под глазами

Напряженный график, просмотр любимого сериала или бессонная ночь — все эти факторы могут способствовать уродливым темным кругам.

Health Shots поговорили с доктором Амитом Бангиа о пользе кофе и о том, как его можно использовать для удаления темных кругов под глазами.

1. Маска для глаз с кофе и витамином Е

Вам понадобится одна столовая ложка кофе, одна столовая ложка меда и одна капсула витамина Е.

Теперь возьмите миску и добавьте кофе и мед. Хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы получить гладкую пасту.

Проколите капсулу витамина Е и добавьте его в миску. Смешайте в последний раз.

Равномерно нанесите маску под глаза и дайте ей высохнуть в течение 10 минут.

Обязательно снимите маску, а затем вымойте лицо холодной водой.

Делайте это не реже трех раз в неделю.

2. Маска для глаз с кофе и миндальным маслом

Чтобы приготовить эту маску под глазами, вам понадобится 1 столовая ложка кофейного порошка и 10-15 капель миндального масла.

Смешайте ингредиенты в миске, чтобы получить гладкую пасту.

Храните эту смесь в холодильнике в течение получаса перед нанесением.

Теперь нанесите его под глаза и оставьте на 10 минут.

Вымойте лицо теплой водой.

Делайте это не реже трех раз в неделю.

По словам доктора Бангиа, «плохое кровообращение является основной причиной темных кругов и отечности под глазами. Кофе, с другой стороны, может быть полезен при удалении темных кругов, потому что он улучшает кровообращение».

Кофе также противовоспалительный и с высоким содержанием антиоксидантов, что означает, что он уменьшает ущерб, вызванный недостатком сна на коже вокруг глаз. Кроме того, кофеин в кофе обладает способностью поглощать накопленную воду и чрезвычайно эффективен для уменьшения отечности и отеков вокруг глаз.

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