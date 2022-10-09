Какой популярный продукт поможет избавиться от темных кругов под глазами

07:48, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Напряженный график, просмотр любимого сериала или бессонная ночь — все эти факторы могут способствовать уродливым темным кругам.

Health Shots поговорили с доктором Амитом Бангиа о пользе кофе и о том, как его можно использовать для удаления темных кругов под глазами.

1. Маска для глаз с кофе и витамином Е

  • Вам понадобится одна столовая ложка кофе, одна столовая ложка меда и одна капсула витамина Е.
  • Теперь возьмите миску и добавьте кофе и мед. Хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы получить гладкую пасту.
  • Проколите капсулу витамина Е и добавьте его в миску. Смешайте в последний раз.
  • Равномерно нанесите маску под глаза и дайте ей высохнуть в течение 10 минут.
  • Обязательно снимите маску, а затем вымойте лицо холодной водой.
  • Делайте это не реже трех раз в неделю.

2. Маска для глаз с кофе и миндальным маслом

  • Чтобы приготовить эту маску под глазами, вам понадобится 1 столовая ложка кофейного порошка и 10-15 капель миндального масла.
  • Смешайте ингредиенты в миске, чтобы получить гладкую пасту.
  • Храните эту смесь в холодильнике в течение получаса перед нанесением.
  • Теперь нанесите его под глаза и оставьте на 10 минут.
  • Вымойте лицо теплой водой.
  • Делайте это не реже трех раз в неделю.

По словам доктора Бангиа, «плохое кровообращение является основной причиной темных кругов и отечности под глазами. Кофе, с другой стороны, может быть полезен при удалении темных кругов, потому что он улучшает кровообращение».

Кофе также противовоспалительный и с высоким содержанием антиоксидантов, что означает, что он уменьшает ущерб, вызванный недостатком сна на коже вокруг глаз. Кроме того, кофеин в кофе обладает способностью поглощать накопленную воду и чрезвычайно эффективен для уменьшения отечности и отеков вокруг глаз.

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