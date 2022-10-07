Диетолог рассказала о правилах питания в офисе

Работа в офисе часто ассоциируется с постоянной чашкой кофе в руке и перекусом из печенья. Диетологи предостерегли от ошибок и поделились советами о правильном питании.

Сотрудники офиса проводят на работе много времени и часто перекусывают.

Диетолог Елена Соломатина пояснила, что питание в течение рабочего дня часто совершенно неправильное, и рассказала, как избежать ошибок, сообщает euromd.

По словам врача, когда нет возможности разогревать пищу, то лучше подготовить бутерброд из цельнозернового хлеба, мяса (или омлета) и зелени.

Также Елена Соломатина порекомендовала брать с собой из дома бульон или суп-пюре в термосе. Одним из лучших перекусов в течение дня врач назвала орехи, сухофрукты, сыр или йогурт.

Кроме того, диетолог дала советы по распределению перекусов в течение дня. По ее словам, ягоды лучше есть в первой половине дня, а во второй половине дня – овощи или фрукты. При этом Елена Соломатина настаивает на отказе от конфет и печенья.

Важно в течение дня пить обычную чистую воду по два-три глотка каждые полчаса. Если любите кофе и чай, то их можно пить, но не забывайте, что в больших количествах они негативно влияют на нервную систему. Кофе рекомендуется пить не больше четырех чашек за день и желательно до 15:00.

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