Диетолог рассказала о правилах питания в офисе

Сотрудники офиса проводят на работе много времени и часто перекусывают.
Диетолог Елена Соломатина пояснила, что питание в течение рабочего дня часто совершенно неправильное, и рассказала, как избежать ошибок, сообщает euromd.
По словам врача, когда нет возможности разогревать пищу, то лучше подготовить бутерброд из цельнозернового хлеба, мяса (или омлета) и зелени.
Также Елена Соломатина порекомендовала брать с собой из дома бульон или суп-пюре в термосе. Одним из лучших перекусов в течение дня врач назвала орехи, сухофрукты, сыр или йогурт.
Кроме того, диетолог дала советы по распределению перекусов в течение дня. По ее словам, ягоды лучше есть в первой половине дня, а во второй половине дня – овощи или фрукты. При этом Елена Соломатина настаивает на отказе от конфет и печенья.
Важно в течение дня пить обычную чистую воду по два-три глотка каждые полчаса. Если любите кофе и чай, то их можно пить, но не забывайте, что в больших количествах они негативно влияют на нервную систему. Кофе рекомендуется пить не больше четырех чашек за день и желательно до 15:00.
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