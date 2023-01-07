Какой продукт нужно добавить в пищу, чтобы похудеть: советы эксперта

Избавиться от висцерального жира, который появляется вокруг внутренних органов и мешает их деятельности, очень сложно, говорят специалисты.

Специалисты говорят, что уменьшение жира на животе может уберечь от ряда недугов. Добиться похудения в этой части тела непросто, но есть продукт, который облегчит и ускорит этот процесс.

Об этом рассказали эксперты Breaking Muscle.

Ускорить темпы похудения и оздоровления можно, обогатив свой ежедневный рацион греческим йогуртом. Белки и углеводы являются жизненно важными питательными веществами, независимо от того, хотите вы похудеть или нарастить мышцы, отмечают специалисты. Они же регулируют скорость вашего метаболизма.

Греческий йогурт станет настоящим суперфудом благодаря содержанию белков и минимальному присутствию жира, калорий. Кроме того, в нем нет сахара.

Улучшат процесс пищеварения, иммунную систему, здоровье кишечника и находящиеся в составе пробиотики, говорят специалисты. Для идеального перекуса можно объединить горсть миндаля и пол чашки йогурта, советуют диетологи.

Ранее медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.