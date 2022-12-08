Какой тип сока приводит к жиру на животе

К сожалению, многие переработанные фруктовые соки, которые вы найдете в продуктовом магазине, могут нанести вред вашему общему здоровью и даже привести к увеличению веса с течением времени. У них, как правило, есть одна общая ошибка: большое количество добавленного сахара, который может серьезно сказаться на вашем теле.

Чтобы узнать больше о вреде сладких фруктовых соков, SheFinds поговорили с диетологом Меган Вонг, доктором медицинских наук AlgaeCal. Она рассказала о том, как такие ингредиенты, как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и другие формы рафинированного сахара, могут затруднить похудение.

Фруктовые соки с добавлением сахара, сиропов и фруктозы

Какой бы вкусной ни была чашка ультрасладкого фруктового сока, когда вы пьете его с утренними яйцами и тостами, Вонг предупреждает, что добавленные сахара, содержащиеся в этих сильно обработанных сортах, могут со временем нанести серьезный ущерб вашему здоровью и привести к к жиру на животе.

«Добавленные сахара — это пустые калории, то есть они содержат калории, не добавляя питательной ценности», — предупреждает она. «Мало того, что когда вы едите сахар, ваше тело будет использовать его для получения энергии, но если вы едите больше, чем вам нужно в это время, все лишнее откладывается в виде жира». Это означает, что сладкие фруктовые соки определенно плохая идея для тех, кто хочет похудеть.

По этой причине, говорит Вонг, вы должны «ознакомиться с этикетками, прежде чем принять решение о покупке, посмотреть, сколько граммов добавленного сахара содержится в каждой порции». Если вы не уверены, какие именно ингредиенты искать, она предлагает некоторую помощь: «Добавленные сахара могут быть указаны как сиропы, патока или слова, оканчивающиеся на «оза» (например, фруктоза, глюкоза, мальтоза, сахароза или декстроза)», — объясняет она.

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