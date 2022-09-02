Эксперты назвали самое полезное масло для приготовления пищи

Масло — важный элемент, особенно в таких процессах приготовления, как жарка и тушение. От оливкового масла до масла канолы и даже растительного масла — варианты безграничны. Но какое именно масло лучше всего и самое полезное для приготовления пищи?

SheFinds.com попросил зарегистрированного диетолога Кэти Томашко, а также натуропата и семейного врача доктора Елену Дешко выяснить это.

По словам доктора Дешко, «главным претендентом с наибольшим количеством научных доказательств пользы для здоровья является оливковое масло первого холодного отжима». Она объясняет: «Оливковое масло первого холодного отжима содержит много мононенасыщенных жиров, полезных для сердца, и обладает преимуществом особого типа антиоксидантов, называемых полифенолами. Содержание полифенолов в оливковом масле в значительной степени отвечает за его многочисленные преимущества, такие как снижение воспаления, снижение уровня холестерина, снижение кровяного давления и даже поддержка иммунного здоровья».

Томашко соглашается: «Оливковое масло первого холодного отжима обладает наибольшей питательной ценностью».

Как ранее сообщал Курсор, фруктовые соки негативно влияют на избавление от лишних килограммов, что обусловлено их составом. Из-за усилий маркетологов многие люди по всему миру считают, что соки исключительно полезные и их стоит пить во время диеты, но это не так.