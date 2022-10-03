Кардиолог назвала оптимальное соотношение роста и веса

Врач-кардиолог Дарья Сергеева рассказала, что для определения нормального соотношения роста и веса, необходимо воспользоваться индексом массы тела ( эксперты обозначают этот показатель как ИМТ).
Об этом пишет woman.
Для того, чтобы его рассчитать, необходимо показатель массы тела в килограммах поделить на показатель роста в метрах в квадрате. После этого необходимо определить значение цифры, подходящее под ИМТ.
Согласно ВОЗ, избыточным весом считается, если индекс массы тела у человека превышает или равен 25. Ожирение ставят в том случае, если ИМТ равен или выше 30. Если ИМТ меньше 18,5 — это считается недостаточной массой тела.
Повышенный ИМТ может являться фактором риска для многих заболеваний: сердечно-сосудистых, сахарного диабета 2-го типа, нарушений опорно-двигательной системы и онкологии.
При этом стоит оговориться, что не у всех людей с избыточным весом выявляются ассоциированные патологические состояния. По данным многоцентровых исследований, у пациентов с ожирением в 10–40% случаев имеют место нормальные показатели сахара и холестерина в крови, артериального давления, в то же время у 10–27% лиц с нормальной массой тела выявляются нарушение углеводного обмена и нарушения обмена липидов, отмечает врач.
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