Кардиолог назвала оптимальное соотношение роста и веса

Лишний вес может стать причиной множества опасных заболеваний потому важно знать насколько ваш нынешний вес отличается от рекомендованного медиками.

Врач-кардиолог Дарья Сергеева рассказала, что для определения нормального соотношения роста и веса, необходимо воспользоваться индексом массы тела ( эксперты обозначают этот показатель как ИМТ).

Об этом пишет woman.

Для того, чтобы его рассчитать, необходимо показатель массы тела в килограммах поделить на показатель роста в метрах в квадрате. После этого необходимо определить значение цифры, подходящее под ИМТ.

Согласно ВОЗ, избыточным весом считается, если индекс массы тела у человека превышает или равен 25. Ожирение ставят в том случае, если ИМТ равен или выше 30. Если ИМТ меньше 18,5 — это считается недостаточной массой тела.

Повышенный ИМТ может являться фактором риска для многих заболеваний: сердечно-сосудистых, сахарного диабета 2-го типа, нарушений опорно-двигательной системы и онкологии.

При этом стоит оговориться, что не у всех людей с избыточным весом выявляются ассоциированные патологические состояния. По данным многоцентровых исследований, у пациентов с ожирением в 10–40% случаев имеют место нормальные показатели сахара и холестерина в крови, артериального давления, в то же время у 10–27% лиц с нормальной массой тела выявляются нарушение углеводного обмена и нарушения обмена липидов, отмечает врач.

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