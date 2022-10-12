Кардиолог рассказал, кто находится в группе риска по заболеваниям сердца

Принято считать, что именно повышенное артериальное давление говорит о том, что человек находится в группе риска по заболеваниям сосудов мозга и сердца. Давление, значительно превысившее норму в 120/80, всегда являлось поводом вызвать скорую помощь или обратиться к врачу.

Об этом сообщает издание RG.ru

Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Виктор Шерашов пояснил, что как гипертоники, так и гипотоники находятся в группе риска. Недостаточное артериальное давление не обеспечивает в должной мере сердце и головной мозг кислородом, что приводит к соматическим изменениям в организме.

Также врач рекомендует проявить повышенное внимание к своему организму людей, перенесших COVID-19, так как последствия заболевания сказываются не только на работе легких, но и вызывают различные проблемы с сердцем.

Виктор Шерашов рекомендует обязательное дообследование через полгода после выздоровления от ковида. Не стоит забывать, что, согласно статистике, инфаркты и инсульты с каждым годом «молодеют». А значит заботится о своем организме стоит начинать как можно раньше, профилактика поможет избежать проблем со здоровьем в более зрелом возрасте.

«Курсор» писал ранее, какими продуктами можно укрепить сердце и сосуды.