Кардиолог рассказала, кому опасно употреблять черный перец

Врач-кардиолог Светлана Павличенко рассказала, что у черного перца есть масса полезных свойств, но некоторым категориям граждан он может причинить вред.

Черный перец — популярная и любимая многими специями, которая придает блюдам приятный вкус. И содержит она в себе много полезных веществ. Однако черный перец употреблять рекомендуется далеко не всем.

Об этом сообщает aif.ru.

Врач-кардиолог Светлана Павличенко рассказала, что несмотря на ряд целебных свойств, злоупотреблять приправой нельзя людям, у которых диагностирована язва, гастрит и колит. Дело в том, что черный перец не только стимулирует пищеварение, но и может оказать раздражающий эффект на организм.

Также приправы много нельзя употреблять людям с чувствительными сосудами, потому что перец приводит к их расширению, капилляры могут лопнуть и спровоцировать отечность.

Отказаться от продукта специалист также рекомендует при склонности к розацее. Противопоказание еще актуально для гипертонии на фоне возбуждающего эффекта для нервной системы.

«Курсор» писал ранее, что в составе черного перца находится витамин С, который укрепляет иммунитет, а также пиперин, ускоряющий обмен веществ и борющийся с воспалительными процессами.

Еще мы писали, что ученые заявляют, что острый перец чили обладает способностью снижения риска развития диабета, а также заболеваний сердца. К такому выводу пришла группа исследователей доктора Киран Ахуджа.